Un groupe d'investisseurs exige le remplacement du conseil de GAM

Zurich (awp) - Contestant le projet de cession d'une partie des activités de GAM à Liontrust, un groupe d'investisseurs a demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et le remplacement du conseil d'administration. Un plan alternatif pour relancer l'entreprise est également exigé, indique jeudi Newgame et Bruellan.

Ensemble, ces deux entités détiennent 9,2% du capital-actions de GAM. De leur point de vue, l'offre de Liontrust, recommandée à l'unanimité par l'organe de surveillance, "sous-évalue significativement l'entreprise". De plus, en raison de nombreuses conditions à remplir, elle pourrait en outre ne jamais voir le jour.

Le groupe d'investisseurs s'attend à ce que les actionnaires de GAM refusent l'offre, qui expire d'ici le 21 juillet et souhaite donner la possibilité à ceux-ci de révoquer le conseil d'administration lors d'une assemblée générale extraordinaire. Cette dernière devrait se tenir autour du 16 août.

GAM campe sur sa position

Dans un communiqué séparé, GAM a annoncé avoir reçu la demande, tout en indiquant que cela ne constituait pas une offre aux actionnaires de GAM et que le conseil d'administration en place continuait de "recommander fortement d'accepter la proposition de Liontrust".

De son côté, le groupe d'investisseurs est convaincu qu'une nouvelle direction pourrait "générer une meilleure valeur" pour les actionnaires de GAM et va jusqu'à proposer une liste de candidats. Parmi eux, on retrouve Antoine Spillmann, directeur général du spécialiste de la gestion de fortune Bruellan et ancien président de l'association suisse de la gestion d'actifs. Il est proposé au poste de président du conseil.

Charlotte Aubin, Carlos Esteve, Anthony Maarek, et Fabien Pictet complètent la liste des autres membres potentiels. Ce nouveau conseil devrait faire en sorte de vendre les activités de services de gestion de fonds de GAM, avec un bénéfice pour les actionnaires, ainsi que de rationaliser la structure des coûts et d'étendre l'offre de GAM dans les produits d'investissement à haute valeur ajoutée. Enfin, le dernier objectif consiste à reconstruire une activité de gestion de fortune crédible sous la marque GAM.

Basée à Genève et dirigée par Albert Saporta, Newgame est détenue par des investisseurs expérimentés et contrôlée par Rock Investment, une entité sise en France et appartenant à NJJ, la holding du magnat des télécommunications français Xavier Niel. Bruellan est un fournisseur indépendant de services de gestion de fortune.

