(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

SpaceandPeople PLC - Fournisseur basé à Glasgow d'espaces commerciaux promotionnels et à court terme dans des "lieux à forte fréquentation" - Annonce que sa filiale allemande, POP Retail GmbH, a renouvelé un accord avec GB Service GmbH. L'accord porte sur la fourniture de kiosques de vente au détail dans les centres commerciaux en Allemagne. Il a été prolongé de cinq ans et prendra fin en avril 2019. Nancy Cullen, présidente-directrice générale, déclare : "Je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé au développement de nos activités en Allemagne. Nous sommes, bien sûr, absolument ravis de renouveler notre contrat avec ECE. La durée du contrat, combinée à la flexibilité supplémentaire accordée, nous permettra de fournir un excellent service à ECE dans l'ensemble de son portefeuille et de développer davantage le commerce pop up dans ce prestigieux portefeuille".

----------

88 Energy Ltd - Société d'exploration pétrolière axée sur l'Alaska - Achève la construction d'un livre d'ordres pour lever 9,9 millions de dollars australiens, soit 5,2 millions de livres sterling, avant les coûts. La levée de fonds a donné lieu à l'émission d'actions au prix de 0,003 AUD chacune. Ashley Gilbert, PDG de la société, déclare : "Nous disposons désormais des fonds nécessaires pour mettre en œuvre les plans de développement et de monétisation du projet Phoenix. Les prochaines étapes comprennent des études de tests d'écoulement post-puits, l'obtention de ressources conditionnelles supplémentaires à SMD et SFS pour compléter les ressources conditionnelles de BFF, et l'exploration d'une cession du Projet Phoenix à un partenaire stratégique pour la phase suivante du développement et de la commercialisation."

----------

Gama Aviation PLC - Société de services aéronautiques basée à Farnborough, en Angleterre - Conclut un partenariat avec le Département 13 afin d'offrir des solutions britanniques permettant d'atténuer les menaces liées aux drones pour les intérêts britanniques en matière d'ambulance aérienne, de sécurité nationale, de police et d'infrastructures nationales essentielles. Darren Gillam, directeur général, déclare : "Nous sommes très enthousiastes et fiers de ce partenariat avec Gama Aviation et de l'effet synergique que les deux entreprises auront sur la fourniture de solutions C-UAS essentielles pour le Royaume-Uni. Il s'agit là d'un nouvel exemple de la manière dont deux entreprises réputées renforcent la relation AUKUS".

----------

SDX Energy PLC - société énergétique basée à Londres et possédant des actifs d'exploration, de développement et de production en Égypte et au Maroc - déclare avoir reçu la première tranche du produit des ventes de West Gharib, qui s'élève à 3,5 millions USD, et avoir remboursé intégralement la facilité de prêt basée sur les réserves, d'un montant de 2,7 millions USD. La société explique qu'elle dispose désormais "d'une plus grande flexibilité pour créer de la valeur pour les actionnaires en poursuivant la cession de South Disouq, en développant nos actifs marocains et en mettant en œuvre la stratégie de transition énergétique".

----------

Yu Group PLC - Fournisseur de gaz et d'électricité basé à Nottingham, propriétaire de parc de compteurs et installateur de compteurs intelligents pour le secteur des entreprises britanniques - déclare que le directeur général David Crowe vend 7 354 actions à 19,33 GBP chacune mardi, tandis que le directeur indépendant senior Anthony Perkins vend 4 000 actions à 19,20 GBP chacune.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.