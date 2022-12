Gama Aviation décroche une facilité de crédit de 25 millions de GBP par le biais d'une filiale

(Alliance News) - Gama Aviation PLC a déclaré vendredi avoir décroché une nouvelle facilité de crédit de 25 millions de livres sterling par le biais de sa filiale à 100 %, Gama Aviation Inc.

Gama Aviation est une société de services aéronautiques basée à Farnborough, en Angleterre. Sa filiale, GAMI, fournit des services de maintenance d'aéronefs aux États-Unis, le plus grand marché mondial de l'aviation privée.

Les facilités de 25 millions USD couvrent une période de quatre ans et comprennent une combinaison d'une facilité de crédit renouvelable et jusqu'à 6,5 millions USD de prêts à terme.

Un total de 20 millions de dollars US est disponible immédiatement, et 5 millions de dollars US supplémentaires sont disponibles en fonction des résultats commerciaux futurs. Les facilités sont soumises aux clauses financières habituelles.

La société a déclaré que 10,4 millions USD de la facilité ont été prélevés pour rembourser le prêt interentreprises de GAMI.

Le solde de la facilité est disponible pour financer les dépenses d'investissement et autres besoins en fonds de roulement de l'activité américaine dans le cadre de l'exécution de la stratégie de croissance organique du groupe aux États-Unis.

Dans d'autres nouvelles, Gama Aviation a déclaré que son nouveau prêt à terme de 20 millions de GBP arrivera à échéance le 31 janvier 2023.

Le produit de 10,4 millions USD de la nouvelle facilité de crédit sera appliqué à son remboursement. Gama a ajouté qu'elle continue de faire progresser les négociations avec d'autres créanciers afin de décrocher le solde des fonds nécessaires pour rembourser son prêt à terme à la date d'échéance.

Les actions de Gama Aviation ont clôturé en hausse de 3,5 % à 58,50 pence chacune à Londres vendredi.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

