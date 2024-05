Gama Aviation Plc est une société de services d'aviation d'affaires basée au Royaume-Uni. La société compte trois unités d'exploitation : L'aviation d'affaires (gestion d'avions, charter, FBO et maintenance), les missions spéciales (ambulance aérienne et sauvetage, sécurité nationale et police, infrastructure et enquête, énergie et offshore) ; et la technologie et l'externalisation (opérations aériennes, FBO, logiciel CAM, planification des vols, services CAM et ARC). L'UGT "Aviation d'affaires hors MRO US" représente les services fournis à ses clients privés et professionnels pour leur permettre de voyager en toute sécurité en jet privé. L'UGT "Missions spéciales" représente les services fournis aux gouvernements et aux entreprises qui font appel à des actifs aéronautiques pour accomplir une mission spécialisée, souvent dans des délais très courts. L'UGT Technologie et externalisation représente les services de conseil, de technologie et d'externalisation fournis aux clients du secteur de l'aviation qui cherchent à obtenir un avantage décisif en utilisant des renseignements en temps réel ou quasi réel. Elle s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements.

Secteur Compagnies aériennes