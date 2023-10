Gama Aviation Plc est une société de services d'aviation d'affaires. La société compte trois unités commerciales mondiales : L'aviation d'affaires (gestion d'aéronefs, affrètement, FBO et maintenance), les missions spéciales (ambulance aérienne et sauvetage, sécurité nationale et maintien de l'ordre, infrastructure et étude, énergie et offshore), et la technologie et l'externalisation (opérations de vol, FBO, logiciel CAM, planification de vol, services CAM et ARC). L'aviation d'affaires se concentre sur la fourniture à ses clients privés et d'entreprise des services nécessaires pour répondre en toute sécurité à leurs besoins en matière de voyages en jet privé. Les missions spéciales visent à fournir des services aux gouvernements et aux entreprises qui dépendent de l'aviation pour accomplir une mission spécialisée, souvent critique en termes de temps. Technology & Outsourcing se concentre sur la fourniture de services de conseil, de technologie et d'externalisation aux clients de l'aviation qui cherchent à obtenir un avantage décisif en utilisant des renseignements en temps réel ou quasi réel. Elle sert les particuliers, les entreprises et les gouvernements.

Secteur Compagnies aériennes