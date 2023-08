Gama Explorations Inc. a annoncé des changements au sein de sa direction. Tous les changements prennent effet immédiatement. Jacob (Jaap) Verbaas, l'actuel vice-président de l'exploration de Gama, deviendra PDG par intérim.

Mick Carew, actuellement PDG, deviendra conseiller stratégique de la société. M. Verbaas est un géologue d'exploration titulaire d'une maîtrise de l'université d'Utrecht et d'un doctorat de l'université Simon Fraser.

Ses points forts sont le ciblage régional ainsi que l'identification et l'exécution de stratégies d'exploration à l'échelle du projet. Il a de l'expérience en Australie, en Afrique du Nord et au Canada et occupe des postes de direction dans des sociétés d'exploration publiques canadiennes depuis 2017. Il a trouvé et jalonné le projet de nickel-cuivre HSP lorsqu'il était vice-président de l'exploration chez Go Metals et il est fondateur, directeur et PDG de CAVU Energy Metals, une société d'exploration du cuivre qui a été acquise par Alpha Copper Corp.

en 2022. M. Verbaas est un géologue professionnel enregistré auprès de l'EGBC.