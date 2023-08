Gama Explorations Inc. a annoncé que John Wenger sera nommé administrateur indépendant de la société. John Wenger est actuellement directeur financier et vice-président de la stratégie de Contact Gold et était auparavant directeur financier et secrétaire général de Liberty Gold. Il a plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de l'exploitation minière, de la comptabilité, des affaires d'entreprise et de la stratégie.

Dans le cadre de la nomination de M. Wenger au conseil d'administration, la société lui a attribué 100 000 options d'achat d'actions au prix d'exercice de 0,30 $ et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'attribution. Le Dr Mick Carew démissionnera du conseil d'administration. Tous les changements prennent effet immédiatement.