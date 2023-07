Gama Explorations Inc. a annoncé les résultats préliminaires de son programme d'exploration sur la propriété de lithium Muskox, dans la province des pegmatites de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. Faits saillants de l'exploration : La cartographie indique une meilleure continuité de la teneur le long de la pegmatite CM-1 que ce que l'on pensait initialement. La pegmatite CM-1 pourrait se prolonger sous la surface vers le sud-est, prolongeant potentiellement sa longueur de 700 mètres.

Un échantillon en rainure prélevé lors de travaux historiques a été prélevé dans une pegmatite stérile et a été ré-échantillonné au bon endroit. Cet emplacement ré-échantillonné le long de la pegmatite CM-1 contient du spodumène visible. Trois échantillons en rainure ont été prélevés le long de deux dykes plus petits contenant du spodumène et identifiés à côté de CM-1. Les sites de forage et les cibles ont été confirmés, et un premier programme de forage est en bonne voie pour débuter en juillet ou en août.

La pegmatite CM-1 du projet Muskox Lithium dans les Territoires du Nord-Ouest, montrant l'emplacement des échantillons en rainures prélevés au cours du programme d'exploration actuel (en noir) par rapport aux échantillons en rainures et aux résultats d'analyse associés prélevés en 2022 (en gris). Programme d'échantillonnage en rainure Un total de neuf échantillons a été prélevé sur quatre dykes de pegmatite. Cinq échantillons ont été prélevés le long des pegmatites CM-1 afin de vérifier les données historiques et d'établir la continuité de la teneur à travers le dyke.

Un échantillon que l'on pensait avoir été prélevé dans la pegmatite CM-1 en 2022 s'est avéré se trouver dans un dyke de pegmatite stérile adjacent. La pegmatite CM-1 a été identifiée et échantillonnée à proximité de cet endroit, avec du spodumène grossier visible. La pegmatite CM-1 a une largeur comprise entre 2,2 et 5 m sur toute sa longueur.

Elle n'est exposée qu'à une faible altitude et son épaisseur peut varier en profondeur. Deux pegmatites supplémentaires ont été trouvées à proximité du dyke de pegmatite CM-1, dont l'une contient du spodumène grossier en abondance. Deux échantillons en rainure de 3,2 et 3,6 m ont été prélevés à travers la pegmatite.

La pegmatite peut être suivie sur plus de 100 m de longueur avant d'être masquée par les morts-terrains.