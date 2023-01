Gambero Rosso nomme un nouveau PDG et confirme Cuccia comme président

(Alliance News) - Gambero Rosso Spa a annoncé lundi qu'elle avait attribué et remanié les procurations à ses administrateurs.

Ainsi, le conseil d'administration a conféré des procurations aux administrateurs Carlo Spallanzani, Luigi Salerno, Angelo Sajeva et Paolo Cuccia.

Carlo Spallanzani a été nommé PDG, tandis que les directeurs Luigi Salerno et Angelo Sajeva se sont vus confier respectivement la délégation des opérations internationales et la délégation du développement commercial et publicitaire.

Paolo Cuccia a été confirmé comme président.

Gambero Rosso a clôturé lundi dans le vert de 1,9% à 0,43 EUR par action.

