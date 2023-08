Gambling.com Group Limited est une société de marketing à la performance. La société fournit des services de marketing numérique dans le secteur des jeux en ligne, en se concentrant sur l'iGaming et les paris sportifs. La société, par le biais de sa plate-forme technologique, publie un portefeuille de sites Web de marque, notamment Gambling.com, Bookies.com. et BonusFinder.com. Elle fournit des sites Web à différents intérêts et marchés d'utilisateurs au sein de l'industrie du jeu en ligne en produisant du contenu relatif au secteur, tel que des nouvelles, des cotes, des statistiques, des revues de produits et des comparaisons de produits des services de jeu en ligne disponibles. Les produits proposés par la société sont des contenus produits par des journalistes, des reporters, des rédacteurs et des adeptes de l'industrie du jeu en ligne. Elle développe des plates-formes technologiques sur lesquelles les consommateurs peuvent localiser le contenu à l'aide de moteurs de recherche tels que Google. Son site Web BonusFinder publie des portails en ligne qui aident les consommateurs à trouver et à comparer des bonus pour les paris sportifs et les casinos en ligne.

Secteur Casinos et jeux