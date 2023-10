Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2023, Gambol Pet Group Co., Ltd. a approuvé l'élection d'administrateurs non indépendants, le système de vote cumulatif étant applicable : Du Shifang ; Xun Zhaoyong ; Liu Changwen ; Sun Zheng ; Wang Chen ; Chen Rui. Élection des administrateurs indépendants, système de vote cumulatif applicable : Li Jun ; Wang Fengrong ; Wang Rui ; Zhai Yueling. Élection des superviseurs non salariés, système de vote cumulatif applicable : Chen Jinfa et Wang Tiangang.