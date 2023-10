GAMCO Investors, Inc. est un fournisseur de services de conseil en investissement pour les fonds ouverts et fermés semi-transparents exchange-traded funds (ETF), et de gestion de patrimoine institutionnel et privé. La société gère des actifs sur une base entièrement discrétionnaire et investit dans une variété de titres américains et internationaux à travers divers styles d'investissement, y compris la valeur, la croissance, la non corrélation avec le marché, et les titres convertibles. La société exerce ses activités de conseil en investissement principalement par l'intermédiaire de deux filiales : Gabelli Funds, LLC (24 fonds ouverts, 14 fonds fermés, cinq ETF semi-transparents gérés activement et une société d'investissement à capital variable (SICAV)) et GAMCO Asset Management Inc. (environ 1 400 comptes séparés institutionnels et de patrimoine privé, principalement aux États-Unis). Elle s'adresse à diverses clientèles, dont les institutions, les intermédiaires, les investisseurs offshore, les patrimoines privés et les investisseurs individuels directs.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds