Gamehost Inc. exploite des établissements d'accueil et de jeux en Alberta, au Canada. Les secteurs d'activité de la société comprennent les jeux, l'hôtellerie, la restauration et les boissons. Le secteur des jeux comprend trois casinos proposant des machines à sous, des tables de jeux électroniques, des terminaux de loterie vidéo, des kiosques de billets de loterie et des jeux de table. Le secteur de l'hôtellerie propose des hôtels à service complet et à service limité, des services de banquet et de convention, et comprend trois hôtels destinés à une clientèle de milieu de gamme. Le secteur de l'alimentation et des boissons exerce ses activités dans les casinos et les hôtels. Il comprend le Deerfoot Inn & Casino à Calgary, le Rivers Casino & Entertainment Centre à Fort McMurray, le Great Northern Casino, Service Plus Inns & Suites, et Encore Suites by Service Plus Inns, tous situés à Grande Prairie. La société possède également un immeuble de placement situé à côté de ses propriétés d'exploitation à Grande Prairie. Ses filiales comprennent Gamehost Limited Partnership et Deerfoot Inn & Casino Inc.

Secteur Casinos et jeux