GameOn Entertainment Technologies Inc. est une société canadienne qui propose une plateforme de sports fantastiques en partenariat avec des ligues sportives pour lancer, exploiter et monétiser des jeux sur le Web3. L'entreprise s'associe à des sociétés de sport, de médias et de divertissement pour lancer des jeux de nouvelle génération qui renforcent la marque et rapportent de l'argent. Elle aide ses partenaires à maximiser l'engagement des fans grâce à des jeux basés sur la technologie NFT. Elle offre une solution programmatique de bout en bout qui permet aux partenaires d'engager, de fidéliser et de monétiser leur public tout en capturant des données de première partie dans leurs propres environnements natifs. La société travaille avec des diffuseurs, des réseaux de télévision, des plateformes de streaming, des ligues, des tournois et des paris sportifs pour lancer et exploiter des jeux NFT. Son jeu de prédiction Primal Pick'Em permet aux utilisateurs de concourir et de progresser dans les classements pour accéder à des NFT rares. Elle propose également des jeux de prédiction de cricket pour des tournois tels que l'Indian Premier League (IPL) et la Coupe du monde de l'International Cricket Council (ICC).