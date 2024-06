Games Workshop Group PLC conçoit et fabrique des figurines et des jeux et les distribue par l'intermédiaire de son propre réseau de magasins de détail, de détaillants indépendants et en ligne via les boutiques en ligne mondiales. La société a des activités de fabrication au Royaume-Uni et vend principalement au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie. Elle accorde également des licences à des tiers pour le développement de jeux vidéo et d'autres produits utilisant sa propriété intellectuelle. Elle opère à travers deux segments : Le segment principal et le segment des licences. Son secteur principal est engagé dans la conception, la fabrication et la vente de ses figurines fantastiques et de ses produits connexes. Il comprend également les recettes et les dépenses liées à Warhammer+. Son segment principal est divisé en canaux, tels que le commerce, la vente au détail, la vente en ligne, la conception, la fabrication, la logistique et les opérations, et le groupe. Ses produits comprennent les univers Warhammer 40 000 et Warhammer Age of Sigmar.

Secteur Jouets et produits pour enfants