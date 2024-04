GameSquare Holdings, Inc. est une société de médias numériques, de divertissement et de technologie intégrée verticalement qui met en relation des marques mondiales avec des publics de joueurs et de jeunes. La plateforme de bout en bout de la société comprend GCN, une société de médias numériques axée sur les publics des jeux et des sports électroniques ; Cut+Sew (Zoned), une agence de marketing pour les jeux et le style de vie, aux États-Unis d'Amérique ; Code Red Esports Ltd, une agence de talents esports basée au Royaume-Uni ; Fourth Frame Studios, un studio de production créative ; Mission Supply, une entreprise de marchandises et de produits de consommation ; Frankly Media, la publicité programmatique ; Stream Hatchet, l'analyse de la diffusion en direct, et Sideqik, une plateforme de marketing social d'influenceurs.

Secteur Logiciels