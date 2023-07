FaZe Holdings Inc. (NasdaqCM:FAZE) (FaZe Clan) évalue les offres d'acquisition de GameSquare Holdings, Inc. (TSXV:GAME) et Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSX:EGLX), ont déclaré des sources proches du processus au SBJ. Les parties sont toujours en discussion et les sources notent qu'un accord inclurait une forme d'échange d'actions et une éventuelle injection de fonds. FaZe est entrée en bourse sur le Nasdaq en juillet 2022 dans le cadre d'une fusion SPAC avec B. Riley qui a valorisé la société à 725 millions de dollars.

Cependant, la société et ses actions ont rapidement chuté, ce qui a incité le Nasdaq à émettre un avis de radiation en mars après que FaZe n'a pas réussi à clôturer les transactions au-dessus du minimum de 1,00 $ pendant 30 jours consécutifs. FaZe a eu jusqu'au 19 septembre pour remédier à ses problèmes de prix.

Gamesquare, qui a fait son entrée sur le Nasdaq en mars, compte Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys, comme investisseur majoritaire. La société compte dans ses rangs les équipes de sport électronique soutenues par Complexity (Rocket League, Counter-Strike, FIFA, Madden, Fortnite, Apex Legends) et un certain nombre de streamers de renom, tels que TimTheTatman et Ninja. Enthusiast, un groupe canadien également coté au Nasdaq et soutenu par le propriétaire des Canucks Francesco Aquilini, gère un certain nombre de sites web d'esports et contrôle Luminosity Gaming, qui aligne des équipes en OWL et CDL.

Scott O'Neil, ancien PDG de HBSE, et Angela Ruggiero, PDG de Sports Innovation Labs, sont également membres du conseil d'administration d'Enthusiast.