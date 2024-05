Les marchés américains seront bouleversés le mardi 28 mai, lorsque le délai de règlement des actions américaines, des obligations municipales et d'autres titres sera réduit de moitié et ramené à un jour, ou T+1, à la suite de l'adoption d'une nouvelle règle de la Securities and Exchange Commission (SEC) en février 2023.

Voici ce à quoi il faut s'attendre :

QU'EST-CE QUE LE RÈGLEMENT ?

Le règlement d'une transaction intervient lorsque l'acheteur reçoit le titre et que le vendeur est payé. Cette étape finale est gérée par la Depository Trust Company (DTC), une filiale de la Depository Trust and Clearing Corporation.

QUE SIGNIFIE L'ACCÉLÉRATION DU RÈGLEMENT POUR LES MARCHÉS ?

Les régulateurs espèrent qu'un processus de règlement plus rapide réduira les risques et améliorera l'efficacité des plus grands marchés du monde, car les investisseurs recevront leur argent et leurs titres plus rapidement. Actuellement, comme les transactions prennent deux jours pour être conclues, il peut y avoir des contretemps avant que les investisseurs ne reçoivent leur argent ou leurs titres.

La frénésie des transactions autour de l'action "mème" GameStop en 2021 a mis en évidence la nécessité de réduire le risque de contrepartie et d'améliorer l'efficacité du capital et la liquidité dans les transactions sur titres. Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré que ce changement rendrait l'infrastructure du marché américain plus résiliente, plus rapide et plus ordonnée.

COMMENT CELA VA-T-IL ÊTRE MIS EN ŒUVRE ?

Au cours du prochain week-end, les acteurs du marché se prépareront à régler leurs transactions en un jour, le 28 mai, au lieu de deux. Bien qu'ils testent un règlement plus rapide depuis au moins août 2023, ce week-end sera décisif.

Un centre de commande virtuel a été créé pour surveiller la mise en œuvre et communiquer les problèmes éventuels. Plus de 1 000 personnes participeront aux appels quotidiens, a déclaré Tom Price, directeur général de l'association professionnelle Sifma.

La conversion de la Depositary Trust and Clearing Corporation (DTCC) à T+1 sera un élément central du passage à des règlements plus rapides, car elle fournit des services de compensation et de règlement à Wall Street, mais tous les acteurs du marché devront s'adapter, qu'il s'agisse des banques, des gestionnaires d'actifs ou des dépositaires.

LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS LE PREMIER PAYS À PASSER À T+1 ?

Non. En Inde, les transactions sont réglées un jour après la transaction, après que le Securities and Exchange Board du pays a achevé sa transition progressive en janvier 2023. L'Inde vise désormais le règlement le jour même, rejoignant ainsi la Chine où le règlement des actions se fait à T+0 et à T+1 pour le règlement des espèces.

Le Canada, le Mexique et l'Argentine passeront également au règlement à un jour le 27 mai, un jour avant les États-Unis.

Alejandro Félix, président du comité d'administration de l'AMIB (Association mexicaine des institutions boursières), a déclaré que le Mexique avait décidé d'accélérer le T+1 pour préserver la corrélation avec les États-Unis.

QUI SERA LE PROCHAIN ?

Les marchés boursiers britanniques prévoient de passer à T+1 d'ici à la fin de 2027, tandis que l'Union européenne a déclaré qu'elle envisageait également de suivre les États-Unis, mais le calendrier n'a pas été annoncé.

QUELS SONT LES DÉFIS À RELEVER ?

Les entreprises financières auront moins de temps pour aligner des dollars afin d'acheter des actions, de rappeler des actions prêtées ou de corriger des erreurs de transaction, ce qui pourrait accroître le risque d'échecs de règlement et augmenter les coûts de transaction. Le marché des changes, par exemple, est toujours réglé en deux jours.

QU'EST-CE QUI PEUT MAL TOURNER ?

Lorsque les acteurs du marché s'adaptent à des règlements plus rapides, ils s'attendent à une augmentation temporaire des échecs commerciaux. C'est ce qui s'est produit en septembre 2017, lorsque le délai de règlement est passé de trois à deux jours, selon Sifma.

La SEC a déclaré qu'"un cycle de règlement plus court peut entraîner une hausse à court terme des échecs de règlement et des défis pour un petit segment de participants au marché."

La société de recherche ValueExchange a constaté dans une enquête que les participants au marché s'attendent à ce que le taux d'échec des transactions passe de 2,9 % à 4,1 % après la mise en œuvre de T+1. La Sifma s'attend à une augmentation minime du taux d'échec, qui devrait être résolue rapidement, a déclaré M. Price.