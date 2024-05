La Securities and Exchange Commission des États-Unis a adopté en février 2023 une règle visant à raccourcir le cycle de règlement des transactions sur titres de deux jours ouvrables après la transaction à un seul, à compter du mardi.

Baptisée T+1, cette mesure, qui s'applique aux actions et aux obligations d'entreprises, devrait, selon les régulateurs et les acteurs du marché, apporter plusieurs avantages, tels qu'une réduction du risque de contrepartie et une augmentation de l'efficacité en matière de capital et de marge. Dans la majeure partie du reste du monde, les participants s'en tiennent encore à T+2.

Les participants au marché américain des valeurs mobilières devront se conformer à la nouvelle norme qui prévoit le règlement des transactions le jour ouvrable suivant la transaction. Selon les régulateurs et les acteurs du marché, un règlement plus rapide des transactions réduira les risques de crédit, de liquidité et de marché, car la pratique actuelle de deux jours oblige les courtiers à immobiliser beaucoup de capital, surtout en période de volatilité, pour s'assurer qu'ils peuvent compenser et régler les transactions de leurs clients.

Voici quelques informations sur le passage à T+1 et sur la réaction des autres marchés.

ÉTATS-UNIS, CANADA ET MEXIQUE

Les États-Unis veillent à un règlement plus rapide des transactions sur titres à la suite des événements survenus en 2021 autour du "mème stock" GameStop. Les États-Unis ont accéléré le règlement en 2017, passant d'un cycle de règlement de trois jours ouvrables à la norme existante, près de quatre ans après que la zone euro l'ait fait.

Alors que la norme T+1 entrera en vigueur aux États-Unis le 28 mai, certains pays comme le Canada et le Mexique commenceront à régler les transactions en un jour ouvrable à partir du 27 mai. UNION EUROPÉENNE

L'Union européenne envisage également de suivre l'exemple des États-Unis et de passer à T+1, mais le calendrier n'a pas encore été annoncé. L'Autorité européenne des marchés financiers étudie la meilleure voie à suivre et consulte les acteurs du marché pour mieux comprendre les enjeux, les coûts et les avantages de cette évolution. Elle prévoit de publier un rapport final dans le courant de l'année.

Les experts des services financiers estiment que le passage de l'UE au règlement le jour suivant sera plus complexe en raison de la nature fragmentée des transactions boursières dans la région.

L'organisme professionnel European Fund and Asset Management Association a mis en garde contre le risque de perturbation du marché pendant que le continent s'adapte au T+1 américain, soulignant que le risque de change est une préoccupation majeure. ROYAUME-UNI

La Grande-Bretagne cherche également à accélérer le règlement sur ses marchés et prévoit un passage entre 2025 et 2026. Les autorités britanniques ont mis en place un groupe de travail au début de l'année dernière afin d'étudier les avantages et les inconvénients d'un éventuel règlement le jour suivant. Un rapport intermédiaire est attendu pour le premier semestre de cette année, le rapport final étant prévu pour la fin de l'année 2024. ASIE

En Inde, les transactions sont actuellement réglées un jour après la transaction, le Securities and Exchange Board ayant achevé sa transition progressive en janvier 2023. L'Inde s'est désormais fixé pour objectif le règlement le jour même.

Elle rejoint la Chine où le règlement des actions se fait à T+0 et à T+1 pour le règlement des espèces. La plupart des autres marchés de la région restent à T+2, évaluant et attendant de voir comment les marchés qui ont déjà fait le saut s'en sortent.