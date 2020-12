GAMESTOP : les revenus déçoivent

Le premier distributeur mondial de jeux vidéo, qui possède notamment Micromania en France, GameStop, a dévoilé des revenus trimestriels décevants. Au troisième trimestre, clos fin octobre, il a essuyé une perte nette de 18,8 millions de dollars, soit 29 cents par titre contre une perte de 83,4 millions de dollars ou 1,02 dollars par action, un an plus tôt. Ajustée, la perte par action est ressortie à 53 cents, bien moins importante que le consensus FactSet s'élevant à -80 cents.



Les revenus ont chuté de 30,2% à 1 milliard de dollars à comparer aux attentes de 1,09 milliard. A surface comparable, ils ont baissé de 24,6% du fait de la fermeture des magasins. Les ventes en ligne ont flambé de 257%.



Le groupe a fermé près de 800 magasins depuis le début 2019 et prévoit d'en fermer d'autres en 2021 et 2022, a indiqué la direction aux analystes.



Le distributeur note que les revenus ont bondi de 16,5% à surface comparable en novembre grâce au lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Il prévoit des revenus en progression sur le trimestre, mais aussi d'être rentable.