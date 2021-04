GAMESTOP : le directeur général s'en va

Gamestop a annoncé le départ de son directeur général, George Sherman, le 31 juillet. " Le comité de planification stratégique et d'allocation des capitaux du conseil d'administration dirige une recherche visant à identifier des candidats au poste de directeur général possédant les capacités et l'expérience nécessaires pour accélérer la prochaine phase de transformation de la société ", explique le distributeur de jeux vidéo.



L'action GameStop a fait les premières pages de journaux économiques cette année en étant l'objet d'une bataille entre les investisseurs particuliers et les spécialistes de la vente à découvert. Elle avait connu des épisodes forte flambée en début d'année.