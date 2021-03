GAMESTOP : recrute un ancien d'AMAZON comme responsable de la croissance

GameStop a annoncé la nomination d'Elliott Wilke au poste de Chief Growth Officer. La date d'entrée en fonction a été fixée au 5 avril 2021. Elliott Wilke apporte à GameStop près de vingt ans d'expérience dans le domaine de la stratégie de marque, des biens de consommation et du commerce électronique. Il vient d'Amazon, où il a passé les sept dernières années à occuper divers postes de direction dans des segments tels que Amazon Fresh, Prime Pantry et Worldwide Private Brands.



Il a commencé sa carrière chez Proctor & Gamble et a passé plus d'une décennie dans des rôles de gestionnaire de marque.