GameStop : La valeur du jour à Wall Street - GAMESTOP et les valeurs shortées en pleine déconfiture

L'action GameStop dévisse de 33% à 150 dollars après avoir atteint le 28 janvier un plus haut à 483 dollars. Sa capitalisation est tombée à un peu plus de 10 milliards de dollars contre plus de 28 milliards de dollars à son sommet il y a quelques jours. La réduction des positions vendeuses sur la valeur ces derniers jours laissait anticiper le dégonflement de la bulle sur le distributeur de jeux vidéo. Selon le spécialiste des données financières, S3 Partners le nombre d'actions shortées serait récemment tombé à un peu plus de 27 millions, contre 35 millions la semaine dernière.



Le flottant de GameStop est constitué d'environ 51 millions d'actions.



La position vendeuse avait représenté au plus haut 140% du flottant, d'où la violence du short squeeze sur GameStop, qui a entraîné une flambée de l'action. L'effet rareté a en effet joué à plein sur de tels titres peu liquides, du moins avant d'attirer l'attention des investisseurs particuliers.



Dans un tweet, David Portnoy, le plus célèbre des nouveaux boursicoteurs nés de la pandémie outre Atlantique, a indiqué avoir perdu environ 700 000 dollars sur les titres concernés par les récents short squeezes.



La liste comprend notamment AMC, Nokia, BlackBerry, Best Buy, Express, Koss… Ces valeurs suivent le titre GameStop dans sa forte baisse d'aujourd'hui.



Cette bulle spéculative devrait laisser des marques dans les portefeuilles des investisseurs particuliers américains après avoir fait perdre énormément d'argent aux vendeurs à découvert. Du moins jusqu'à ces derniers jours... D'autant plus que l'action GameStop dispose encore d'un potentiel de baisse supplémentaire : elle s'échangeait à moins de 20 dollars en début d'année.