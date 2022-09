GameStop : La valeur du jour à Wall Street- GameStop surfe sur son nouveau partenariat avec FTX

GameStop flambe de 7,15% à 25,85 dollars à la bourse new-yorkaise. Le distributeur de jeux vidéos bénéfice d'une embellie boursière à la faveur d'une perte nette ajustée au deuxième trimestre moins importante que prévu. Parallèlement, le groupe a annoncé un partenariat avec la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, une initiative saluée par Jefferies. Au titre du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de GameStop a reculé de 4% à 1,14 milliard de dollars.



Sa perte nette s'est accrue à 108,7 millions de dollars, soit 36 cents par action au cours du trimestre, contre 61,6 millions de dollars, soit 21 cents par action, un an plus tôt.



Ryan Cohen, patron du groupe et fondateur du site de e-commerce Chewy pour animaux de compagnie, affiche désormais, chez GameStop, une stratégie tournée vers les NFT. Le groupe va collaborer avec FTX sur de nouvelles initiatives dans le commerce en ligne et le marketing, mais aussi en magasins.



Les termes financiers du deal n'ont pas été révélés.