Les chouchous des investisseurs en commerce de détail, GameStop et AMC, ont grimpé en flèche mardi, alors que les messages de Keith Gill, "Roaring Kitty", ont fait jaser sur le retour de la figure centrale à l'origine de la frénésie des mèmes boursiers de 2021.

Les actions du détaillant de jeux vidéo Gamestop et celles de la plus grande chaîne de cinémas au monde AMC ont plus que doublé au cours de la séance. Les actions de Gamestop ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2021, avec une hausse de 44 % à 43,61 dollars. Les actions AMC ont enregistré leur plus forte hausse depuis janvier 2021, avec un gain de 33 % à 6,83 $.

Le rallye a commencé lundi après que Gill a partagé un mème et plus de 10 clips de films, dont "X-Men Origins : Wolverine", "The Avengers" et le western de 1993 "Tombstone".

Bien que les messages ne mentionnent pas les noms des sociétés, GameStop et AMC étaient les actions les plus échangées par les investisseurs de détail lundi et mardi à 10h30 ET, selon les données de J.P.Morgan.

Cela s'explique principalement par le fait que Gill, qui revient sur la plate-forme de médias sociaux X après près de trois ans, est reconnu pour avoir déclenché le soi-disant rallye Reddit en janvier 2021 avec des appels à la hausse sur GameStop.

"Le fait que Roaring Kitty soit de retour devrait être totalement dénué de sens pour le marché boursier (mais) le fait qu'il ne le soit pas est fascinant", a déclaré Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital Management.

La valeur des actions de GameStop a presque triplé depuis la clôture de vendredi, sa capitalisation boursière atteignant 16 milliards de dollars.

Mardi, les vendeurs à découvert ont perdu 1,6 milliard de dollars sur le papier, ce qui porte les pertes combinées depuis lundi à 2,4 milliards de dollars, selon la société d'analyse Ortex Technologies.

"Les pertes d'aujourd'hui vont mettre un grand nombre de vendeurs à découvert sur les nerfs et les faire sortir de leurs positions avec leurs achats de couverture, ce qui va pousser le prix de l'action GME encore plus haut", a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3 Partners.

Entre-temps, AMC a achevé un programme de vente d'actions "sur le marché" de 250 millions de dollars lundi, et son action a bondi de 78 % pour atteindre 5,19 dollars, soit plus du double de son niveau record atteint à la mi-avril.

La frénésie s'est propagée aux actions de microcapitalisation telles que le fabricant d'écouteurs Koss, qui a bondi de 29 %. Les actions de BlackBerry, cotées aux États-Unis, ont augmenté de 10 %, et la société Tupperware, spécialisée dans les récipients de stockage alimentaire, a gagné 7 %.

Reddit a gagné 7,4 %. Les investisseurs particuliers ont utilisé la société de médias sociaux en 2021 pour coordonner et cibler les actions fortement court-circuitées alors que Main Street se battait contre Wall Street.

Le courtier en valeurs mobilières Robinhood, qui a généralisé les transactions sans commission, a gagné 6 %.

"C'est ridicule, mais cela fait partie des marchés libres", a déclaré Andrew Left chez Citron Research, un ancien vendeur à découvert de GameStop.

LA FRÉNÉSIE DU COMMERCE DE DÉTAIL DANS LA NOUVELLE ÉCONOMIE

Contrairement à ce qui s'est passé en 2021, les opérations spéculatives ne devraient pas durer longtemps dans le contexte économique actuel, estiment certains analystes, qui notent que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'à l'époque de l'argent bon marché.

"Ce rallye rime peut-être avec 2021, mais il est peu probable qu'il se répète", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez le courtier numérique eToro.

Environ 600 000 contrats d'options GameStop ont changé de mains lundi, ce qui est bien inférieur aux volumes d'un million à deux millions de contrats du début de l'année 2021, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse d'options SpotGamma.

Cependant, la volatilité implicite des options GameStop, une mesure des attentes des investisseurs concernant les variations de prix des actions, a bondi au cours de la séance précédente pour atteindre des niveaux comparables à ceux de 2021.

"Cela suggère que la réaction des teneurs de marché (qui augmentent les prix des options) à une répétition potentielle de la manie GameStop a été très rapide", a-t-il déclaré.

Les investisseurs institutionnels sont désormais mieux équipés pour gérer la situation, selon les acteurs du marché, après que la force collective surprise des investisseurs individuels a coûté des milliards de pertes aux fonds spéculatifs il y a trois ans.

Au cours des cinq dernières sessions, la part moyenne des commerçants de détail dans le chiffre d'affaires total de GameStop était d'environ 7 % et d'environ 10 % pour AMC, a déclaré Marco Iachini, vice-président principal de Vanda Research.

Selon lui, cela indique qu'un grand nombre d'investisseurs institutionnels ont participé aux côtés des investisseurs particuliers.