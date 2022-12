Gamestop : dans une mauvaise partie

Gamestop, distributeur de jeux vidéo américain, a publié une perte plus lourde qu'attendu et un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions à cause du manque de nouveaux jeux à succès et d'un ralentissement des dépenses des consommateurs. Le groupe a dévoilé une perte de près de 95 millions de dollars soit 31 cents par action sur le troisième trimestre, contre un déficit de 105 millions de dollars un an auparavant. La perte ajustée par action a été de 31 cents, contre 28 cents de consensus FactSet.Les ventes ont décliné à 1,19 milliard de dollars, contre 1,3 milliard de dollars environ sur la période comparable de l'an dernier et 1,34 milliard de consensus.Le groupe affiche sur ce dernier trimestre sa septième perte consécutive."Nous cherchons à transformer une entreprise traditionnelle 'brick-and-mortar' qui était au bord de la faillite", a déclaré le DG de GameStop, Matt Furlong. "La société est une entreprise plus solide aujourd'hui qu'à tout moment dans le passé récent."