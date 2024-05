GameStop Corp. propose des jeux et des produits de divertissement par l'intermédiaire de ses magasins et de ses plates-formes de commerce électronique. La société opère dans quatre secteurs géographiques : États-Unis, Canada, Australie et Europe. Chaque secteur se compose principalement d'activités de vente au détail, dont la majeure partie est axée sur les jeux, les produits de divertissement et la technologie. La société possède un total d'environ 4 169 magasins dans l'ensemble de ses secteurs : 2 915 aux États-Unis, 203 au Canada, 404 en Australie et 647 en Europe. Ses magasins et ses sites de commerce électronique opèrent principalement sous les noms de GameStop, EB Games et Micromania. Les segments Australie et Europe comprennent également environ 49 magasins sur le thème de la culture pop qui vendent des objets de collection, des vêtements, des gadgets, des appareils électroniques, des jouets et d'autres produits de détail pour les passionnés de technologie et les consommateurs en général sur les marchés internationaux, sous la marque Zing Pop Culture. Les marques de l'entreprise comprennent également le magazine Game Informer, une publication imprimée et numérique consacrée aux jeux vidéo.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques