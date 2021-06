La quasi-totalité des conseillers financiers britanniques évitent les crypto-monnaies et les "valeurs mèmes" - Opinium

Les mèmes stocks - des entreprises dont la valeur est alimentée par l'attention des médias sociaux - et les monnaies numériques ont vu leur popularité monter en flèche, car les règles du foyer et les taux d'épargne élevés pendant la pandémie ont déclenché une poussée de l'investissement en actions par des non-professionnels.

Pourtant, 93 % des conseillers financiers indépendants ne recommanderaient jamais d'investir dans les crypto-monnaies, tandis que 95 % ne le feraient jamais pour les mèmes actions, selon le sondage basé sur un échantillon de 200 conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni.

Quelque 91 % des conseillers financiers indépendants s'inquiéteraient si un client disait qu'il investissait dans l'un ou l'autre de ces types d'actifs, selon l'enquête, ce qui suggère des inquiétudes profondes dans un contexte de forte volatilité et d'attention soutenue de la part des régulateurs.

Néanmoins, un tiers des conseillers financiers indépendants ont constaté un intérêt accru de la part de leurs clients pour les crypto-monnaies cette année, tandis que 14 % d'entre eux ont fait état d'un intérêt accru pour les méga-actions, selon le sondage.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a chuté d'environ 40 % depuis qu'il a atteint un sommet historique de près de 65 000 dollars en avril, mais il est toujours en hausse de 40 % en 2021.

Des crypto-monnaies plus petites comme l'éther ont été tout aussi volatiles, suscitant des mises en garde des banques centrales et des régulateurs selon lesquelles les investisseurs pourraient perdre leur argent.

Les investisseurs professionnels et les particuliers ont adopté les crypto-monnaies cette année, considérant le secteur comme une couverture contre l'inflation, une méthode de paiement future et un moyen de réaliser des gains rapides.

Selon les analystes de Vanda Research, les traders particuliers ont investi autant d'argent dans les mèmes stocks au cours des deux dernières semaines qu'ils ne l'avaient fait au plus fort du rallye effréné de GameStop en janvier.

Parmi les titres les plus en vue figurent le détaillant vidéo américain Gamestop Corp et AMC Entertainment Holdings.

Au plus fort de la folie boursière, plusieurs courtiers de détail ont restreint l'achat d'actions de GameStop après que les exigences de garantie nécessaires pour compenser les transactions aient grimpé en flèche, ce qui a provoqué la colère des traders et suscité des audiences du Congrès et des enquêtes réglementaires.