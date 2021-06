La valeur du jour à Wall Street GAMESTOP : les bons résultats trimestriels éclipsés par l'enquête de la SEC

GameStop dégringole à nouveau jeudi à Wall Street, en dépit de la publication de résultats trimestriels en amélioration : le titre du distributeur de jeux vidéo accuse en effet un repli de plus de 10% 271,64 dollars. La société est pénalisée par la révélation hier soir d'une enquête à son égard de la part de la SEC, le gendarme américain des marchés boursiers, concernant l'épisode de très forte volatilité qu'a connu l'action au cours des derniers mois. Le régulateur aurait par ailleurs demandé la pleine coopération de GameStop, qui sous-entend que d'autres groupes seraient également visés.



"Le 26 mai 2021, nous avons reçu une demande du personnel de la SEC pour la production volontaire de documents et d'informations concernant une enquête de la SEC sur les échanges de nos titres et des titres d'autres sociétés", a révélé GameStop dans un document réglementaire (10-Q) en parallèle de la publication de ses résultats trimestriels.



"Nous sommes en train d'examiner la demande et de produire les documents demandés et nous avons l'intention de coopérer pleinement avec le personnel de la SEC concernant cette affaire", a ajouté le plus célèbre des "meme stocks". Cette enquête ne devrait pas avoir d'impact négatif sur nous".



La révélation de cette enquête éclipse totalement la bonne performance du distributeur au cours de son premier trimestre 2021. Au cours des trois mois s'achevant le 1er mai, GameStop a ainsi réussi à réduire drastiquement ses pertes: celles-ci sont en effet tombées à 66,8 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action, contre 165,7 millions de dollars, ou 2,57 dollars par action, l'an passé à la même époque. En données ajustées, la perte représente 45 cents par actions, alors que le consensus FactSet anticipait 82 cents.



Les ventes du groupe ont également bien progressé, bondissant de 25,1% à 1,277 milliard de dollars (contre 1,16 milliard de dollars attendus par les analystes) grâce à une base de comparaison favorable et à la réouverture de ses magasins aux Etats-Unis. Et ce, alors même que la pandémie a gardé 12% des points de vente du groupe fermés, notamment en Europe.



Concernant les perspectives, GameStop s'est de nouveau refusé à communiquer des objectifs chiffrés, mais a révélé que les ventes du mois de mai avaient bondi de 27% sur un an. La société a également révélé envisager de céder jusqu'à 5 millions d'actions supplémentaires, de temps à autre, et d'utiliser les bénéfices pour ses besoins généraux, pour investir dans des initiatives de croissance et renforcer son bilan.



Enfin, le texan a annoncé la nomination de deux anciens cadres d'Amazon à sa tête, Matt Furlong devant CEO, et Mike Recupero, CFO. "Ces nominations reflètent l'accent mis par le conseil d'administration renouvelé sur la création d'une entreprise technologique et l'investissement dans la croissance", a explique GameStop.