La valeur du jour à Wall Street - Gamestop : 5ème changement de directeur général en 5 ans

Le distributeur de jeux vidéo américain, Gamestop, dévisse de 18,85% à 21,20 dollars après l’annonce du départ inattendu de son Directeur général, Matt Furlong, un ancien d’Amazon. " Il est difficile d'avoir un avis en l'absence de conférence téléphonique après les résultats, de communication avec les investisseurs et de vision stratégique cohérente ", assène Jefferies. Avant d’ajouter : " Une constante demeure : les changements au sommet. Au cours des cinq dernières années, GameStop a eu cinq directeurs généraux et trois directeurs financiers ".



Le conseil d'administration a élu Ryan Cohen, son principal actionnaire, au poste de président exécutif, avec effet immédiat. Les responsabilités de M. Cohen comprennent l'allocation de capital et la supervision de la gestion.



Ce départ s'accompagne de revenus trimestriels en forte baisse. Au premier trimestre, clos fin avril, Gamestop a essuyé une perte nette de 50,5 millions de dollars contre une perte de 157,9 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, la perte est ressortie à -14 cents alors que le marché anticipait -15 cents, précise Jefferies. Les revenus ont reculé de 10% à 1,237 milliard de dollars alors que le marché visait 1,34 milliard de dollars.