Le revirement de 60 millions de dollars de Ryan Cohen pour Bed Bath déclenche l'ire des investisseurs d'actions mèmes

L'investisseur milliardaire a révélé jeudi qu'il avait vendu sa participation de 9,8 % dans le détaillant d'articles de maison en difficulté, près de cinq mois après l'avoir amassée et avoir fait pression pour des changements. En réponse, la société a évincé son directeur général, changé certains administrateurs du conseil d'administration et accepté d'étudier la possibilité de se débarrasser de son unité de produits pour bébés.

Cohen devrait réaliser un bénéfice avant impôts compris entre 55 et 60 millions de dollars sur la vente des actions, selon un examen par Reuters des documents réglementaires et une personne connaissant bien le dossier.

Cohen n'a pas proposé de raison pour ce revirement et n'a pas répondu aux demandes de commentaires. L'année dernière, il s'est constitué une clientèle d'investisseurs individuels fidèles qui ont parié sur le redressement du détaillant de jeux vidéo GameStop Crop. Certains d'entre eux ont exprimé leur colère et leur incrédulité après avoir suivi son exemple sur Bed Bath et l'avoir vu se retirer brusquement.

Cohen a vendu ses actions Bed Bath mardi et mercredi après qu'elles aient augmenté de 300% en août au milieu d'un rallye spéculatif dans les mèmes stocks, une référence populaire aux actions échangées par les investisseurs principalement sur la base du battage dans les médias sociaux plutôt que sur leurs fondamentaux économiques.

Les actions de Bed Bath & Beyond, qui ont brièvement atteint 30 dollars ce mois-ci, ont terminé jeudi à 18,55 dollars, chutant de 20 % après que des documents aient révélé que Cohen prévoyait de vendre ses actions. L'action a encore chuté de 44 % dans les échanges après les heures de travail, après que les documents déposés aient montré qu'il avait vendu toutes ses actions.

Ryan Bennett, un travailleur agricole de 43 ans à Beloit, dans le Wisconsin, a déclaré à Reuters qu'il avait perdu plus de 40 000 dollars parce qu'il avait suivi Cohen dans l'achat d'actions Bed Bath.

"J'ai l'impression d'avoir sorti de ma poche mon argent durement gagné pour le mettre dans celle de Cohen", a déclaré Bennett.

Bed Bath a déclaré dans un dépôt réglementaire jeudi qu'elle travaillait avec des conseillers financiers et des créanciers externes pour renforcer son bilan, un aveu qu'elle a besoin de lever des capitaux pour rester à flot. La société avait une montagne de dettes à long terme totalisant 1,38 milliard de dollars et seulement 107,5 millions de dollars en espèces à la fin du mois de mai, selon sa plus récente divulgation financière.

La réaction des investisseurs soulève des questions quant à savoir si Cohen continuera à exercer une forte influence sur les loyalistes de l'action Meme. Sur Wallstreetbets, le forum Reddit fréquenté par de tels investisseurs, certains ont déploré leurs pertes et le rôle de Cohen.

"Après avoir lu ce que Ryan Cohen vient de faire, j'espère que vous comprenez tous qu'il n'est pas l'un des nôtres", a écrit l'un des posters qui se fait appeler Ronpm111.

Les actions de GameStop, dont Ryan détient une participation de 12 % et dont il est le président, ont chuté de 20 % depuis qu'il a révélé sa vente d'actions Bed Bath. Cela a soulevé des questions chez de nombreux investisseurs, dont Bennett, à savoir si la vente d'actions de Ryan à Bed Bath pèsera sur le statut de GameStop en tant qu'action mème.

"Je ne sais pas si je peux lui faire confiance pour détenir une participation dans GameStop. Je vais probablement chercher à en sortir", a déclaré Bennett.