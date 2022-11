Les actifs des plateformes d'investissement britanniques chutent de 100 milliards de livres en 2022-Fundscape

Un coup de froid a frappé le secteur cette année après une année 2021 florissante, lorsque la croissance des plates-formes commerciales a été alimentée par les consommateurs investissant dans une surabondance d'épargne due à une pandémie et par une frénésie d'actions de mèmes alimentée par les médias sociaux qui a vu une armée de petits investisseurs s'empiler dans les actions de GameStop, AMC et d'autres sociétés autrefois démodées.

Les actifs des plateformes ont chuté cette année de 105 milliards de livres, soit plus de 10 %, pour atteindre 825 milliards de livres (946,44 milliards de dollars), selon Fundscape.

La baisse des actifs reflète en partie les conditions torrides du marché, a indiqué Fundscape, ajoutant que les ventes ont également chuté à des niveaux plus bas que ceux de plusieurs années.

Les plateformes de vente directe aux consommateurs et les plateformes proposant des conseils ont enregistré des ventes brutes de 26,1 milliards de livres (29,94 milliards de dollars) au troisième trimestre, leur pire résultat depuis le quatrième trimestre 2016, au lendemain du vote choc de la Grande-Bretagne pour quitter l'Union européenne.

Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre, de 4,4 milliards de livres, est à son plus bas niveau depuis le quatrième trimestre de 2011.

"Ce sera un parcours cahoteux pour l'industrie des plateformes alors que le monde s'adapte à une nouvelle normalité d'inflation plus élevée et de revenu disponible plus faible", a déclaré Bella Caridade-Ferreira, PDG de Fundscape.

(1 $ = 0,8725 livre)