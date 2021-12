Les régulateurs américains considèrent le changement climatique et les monnaies stables comme des risques systémiques potentiels.

Dans son rapport annuel, le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) a ajouté que si l'économie américaine s'est améliorée depuis le début de la pandémie de COVID-19, les risques pour le système financier sont plus élevés qu'avant la crise sanitaire, les perspectives de croissance mondiale restant incertaines.

C'est la première fois que cet organisme, créé à la suite de la crise financière de 2007-2009 pour repérer les menaces imminentes, considère le changement climatique comme un risque majeur, reflétant ainsi la volonté du président Joe Biden de lutter contre la hausse des températures mondiales.

Le FSOC, qui comprend le Trésor et d'autres régulateurs financiers, a déclaré que les risques physiques posés par des phénomènes météorologiques violents plus fréquents et les politiques gouvernementales visant à s'éloigner des industries à forte intensité de carbone pourraient entamer la valeur des actifs et affaiblir les institutions, écrit-il, faisant écho à un document du FSOC publié en octobre.

"Si ces changements se produisent de manière désordonnée en raison de retards importants dans l'action ou de changements brusques de politique, leur impact sera probablement plus soudain et plus disruptif", a déclaré le FSOC.

Dans le même ordre d'idées, l'organisme a réitéré les inquiétudes signalées en novembre, à savoir que les monnaies stables, un type d'actif numérique en plein essor lié aux monnaies traditionnelles, pourraient devenir une menace si elles étaient largement adoptées.

Bien que ce marché ne représente actuellement qu'environ 127 milliards de dollars, sa valeur marchande a explosé de plus de 500 % au cours des 12 derniers mois et pourrait être vulnérable à des ruées si les investisseurs perdent confiance dans la fiabilité de cette classe d'actifs, a déclaré le FSOC.

L'organisme a également pris note d'une poussée de volatilité au début de l'année, provoquée par des investisseurs particuliers qui se sont coordonnés sur les médias sociaux et ont utilisé des applications de trading sans commission pour faire grimper en flèche une poignée d'actions, dont le fabricant de jeux vidéo GameStop.

L'épisode suggère que les innovations financières et les médias sociaux modifient la participation au marché, augmentant le risque de mouvements soudains du prix des actifs sans lien avec les nouvelles fondamentales.

Cela "pourrait représenter une vulnérabilité s'ils entraînent des effets en cascade en provoquant des liquidations d'actifs ou en mettant sous tension les institutions financières", a écrit le FSOC.