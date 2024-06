GameStop et AMC Entertainment ont de nouveau attiré l'attention des investisseurs particuliers, rappelant la "frénésie des mèmes" qui s'est emparée de Wall Street il y a trois ans, à la suite des messages sur les médias sociaux de la figure de proue de ce rallye, "Roaring Kitty".

Voici ce qu'il faut savoir sur la récente montée en puissance des mèmes boursiers :

ROARING KITTY ET SON SKETCH

Keith Gill, plus connu sous le nom de "Roaring Kitty", a partagé une série de messages énigmatiques sur la plateforme de médias sociaux X en mai, après une interruption de trois ans. L'un d'entre eux comprenait le croquis d'un homme penché en avant sur une chaise, un mème populaire parmi les joueurs qui indique que les choses deviennent sérieuses.

Plus tôt dans la semaine, l'influenceur boursier en ligne a publié une capture d'écran montrant un pari de 116 millions de dollars sur les actions de GameStop, et a annoncé jeudi qu'il animerait un livestream vendredi, prévu à 12 heures ET (1600 GMT).

Avec des flux YouTube et des posts Reddit hauts en couleur, Gill a présenté des arguments en faveur de GameStop en 2021, contribuant ainsi à attirer un flot de liquidités dans la société.

Dans son témoignage devant le Congrès en 2021, Gill a nié l'idée qu'il avait utilisé les médias sociaux pour faire du profit en promouvant GameStop auprès d'investisseurs involontaires.

GAMESTOP REPREND LA TÊTE, MAIS RESTE INSTABLE

Le détaillant de jeux vidéo GameStop a progressé de plus de 160 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture. Alors que la chaîne de cinémas AMC Entertainment a également grimpé en tandem avec d'autres "mèmes", elle a depuis perdu ses gains et est en baisse de plus de 6 % depuis le début de l'année.

Selon Vanda Research, les commerçants de détail ont représenté 11 % du chiffre d'affaires du détaillant de jeux vidéo entre lundi et mardi, tout en étant l'action la plus tendance sur la plateforme de médias sociaux Stocktwits vendredi.

Les mouvements sur le titre ont été agités dans les premiers échanges, avant le livestream, alors que la société a publié ses résultats trimestriels plus tôt que prévu et a annoncé des plans pour lever plus de 3 milliards de dollars en vendant jusqu'à 75 millions d'actions.

D'autres actions fortement court-circuitées, telles que l'entreprise solaire SunPower et le fabricant de conteneurs de stockage Tupperware, ont perdu les gains réalisés avec GameStop, et ont baissé respectivement de 20 % et de 10 % depuis le début de l'année.

QU'EST-CE QU'UNE "MÈME ACTION" ?

Les "mèmes stocks" désignent les actions de certaines sociétés qui ont été dopées par des investisseurs particuliers utilisant des plates-formes de négociation et des conseils d'investissement sur les médias sociaux.

Elles sont apparues au grand jour en 2021, lorsque le blocage du COVID-19 a stimulé l'épargne, que la politique de relance a mis de l'argent dans les poches des gens et que les taux d'intérêt extrêmement bas ont poussé les investisseurs à se tourner vers le marché boursier.

La prolifération d'applications de négociation sans frais a également encouragé toute personne disposant d'un smartphone à se lancer dans les actions.

Des milliers d'utilisateurs de Reddit sur des plateformes d'échange à bas prix telles que Robinhood se sont regroupés pour faire grimper les prix des actions "mèmes", ce qui a eu pour effet d'évincer les fonds spéculatifs qui avaient pris des positions à découvert, ou des paris contre ces actions.

EN QUOI LA SITUATION EST-ELLE DIFFÉRENTE CETTE FOIS-CI ?

Les taux d'intérêt américains sont au plus haut depuis plusieurs décennies, suite aux efforts agressifs de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation, et les gains du S&P 500 sont concentrés dans les actions d'une poignée d'entreprises de grande capitalisation.

De nombreux gestionnaires de fonds attendent également d'autres commentaires de "Roaring Kitty".

L'année dernière, Roundhill Investments a annoncé la fermeture de son fonds négocié en bourse qui suivait les performances des mèmes, près de deux ans après son lancement, mettant ainsi un clou dans le cercueil du commerce populaire de l'ère des pandémies. (Reportage de Sruthi Shankar, Medha Singh et Shristi Achar A à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Shounak Dasgupta)