GameStop Corp. s'attache à proposer des jeux, des produits de divertissement et des technologies par l'intermédiaire de ses magasins et de ses plateformes de commerce électronique. Elle exerce ses activités dans quatre secteurs géographiques : États-Unis, Canada, Australie et Europe. Elle propose une gamme de produits dans diverses catégories, qui comprennent le matériel et les accessoires, les logiciels et les objets de collection. Elle propose des plateformes de jeu neuves et d'occasion provenant des différents fabricants de consoles et d'ordinateurs personnels (PC), qui comprennent la Sony PlayStation 5, la Microsoft Xbox Series X et la Nintendo Switch. Ses accessoires consistent en des contrôleurs, des casques de jeu, des produits de réalité virtuelle et des cartes mémoire. Elle vend également une variété de monnaie numérique en jeu, de contenus numériques téléchargeables (DLC) et de téléchargements de jeux complets. Ses produits de collection comprennent des vêtements, des jouets, des cartes à collectionner, des gadgets et d'autres produits de détail, ainsi que ses activités de portefeuille d'actifs numériques et de place de marché NFT. Ses magasins et ses sites de commerce électronique sont exploités sous les noms de GameStop, EB Games et Micromania.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques