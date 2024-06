(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

3 juin (Reuters) -

Les principaux indices de Wall Street ont reculé dans un marché agité lundi après que des données ont montré des signes de faiblesse dans le secteur manufacturier et que les investisseurs ont été confrontés à des problèmes techniques à la Bourse de New York.

problème technique

lié aux bandes de limitation à la hausse et à la baisse sur le NYSE a montré des mouvements inhabituels et a entraîné des dizaines d'actions cotées sur la bourse dans des pauses de volatilité. NYSE Equities a déclaré que le problème avait été résolu et que les titres concernés étaient en cours de réouverture.

L'enquête de l'Institute for Supply Management

de l'Institute for Supply Management a montré que l'activité manufacturière

a montré que l'activité manufacturière américaine s'est ralentie à 48,7 en mai, ce qui est inférieur aux attentes de 49,6.

Le Dow Jones a prolongé ses pertes, le S&P 500 a baissé et le Nasdaq a réduit ses gains initiaux, bien que la baisse des rendements du Trésor ait initialement contribué à soutenir les grandes capitalisations boursières.

Le leader de l'intelligence artificielle Nvidia a augmenté de 3,3 % après que le PDG Jensen Huang a déclaré dimanche que la prochaine génération de puces d'intelligence artificielle de l'entreprise serait déployée en 2026.

Les actions des grandes capitalisations, dont Apple et Meta, ont gagné entre 0,8 % et 2,1 %, alors que les rendements des obligations américaines de référence à 10 ans et à 5 ans ont baissé d'environ 10 points de base chacun.

GameStop a grimpé de 24,1 % après qu'un post Reddit du week-end de l'influenceur Keith Gill, également connu sous le nom de "Roaring Kitty", a montré un pari de 116 millions de dollars sur le détaillant de jeux.

"La façon dont nous avons clôturé la journée de vendredi a été tellement puissante que nous avons peut-être dû nous défouler un peu. Si l'on ajoute à cela des mèmes boursiers et un problème technique, il n'est pas étonnant que les marchés rebondissent un peu aujourd'hui", a déclaré Bret Kenwell, analyste américain spécialisé dans les investissements et les options chez eToro USA.

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé le mois de mai avec des gains importants : le S&P 500 a augmenté de 4,8 %, le Dow a gagné 2,3 % et le Nasdaq, à forte composante technologique, a augmenté de près de 7 % au cours du mois, grâce à des bénéfices importants et à l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire qui a soutenu les plus grandes actions de Wall Street.

Les traders considèrent qu'il y a 59 % de chances que la Fed commence à réduire ses taux en septembre, contre 53 % avant la publication des données ISM, selon l'outil FedWatch du CME.

L'attention se tourne vers une semaine riche en données qui comprend des enquêtes sur le secteur des services, des commandes d'usine et le rapport très surveillé de vendredi sur les emplois non agricoles, fournissant aux investisseurs des indices sur la santé de l'économie américaine et le plan d'action probable de la Fed.

"Il se pourrait bien qu'il y ait une baisse des taux en septembre... cette semaine sera pleine de données économiques importantes et aujourd'hui n'était que la première étape", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Financial.

12:16

ET, l'indice Dow Jones Industrial Average

était en baisse de 321,96 points, soit 0,83%, à

38,364.36

Le S&P 500

était en baisse de 22,43 points, ou 0,43%, à

5,255.08

et le Nasdaq Composite

était en baisse de 3,45 points, soit 0,02%, à 16 731,56

16,731.56

Le Dow Jones a sous-performé, les pertes subies par les valeurs financières telles que Goldman Sachs et JPMorgan Chase & Co étant les plus importantes pour l'indice des valeurs vedettes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse.

un ratio de 1,18 contre 1 sur le NYSE

un ratio de 1,13 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré

23

nouveaux plus hauts et trois nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré

57

nouveaux sommets et

77

nouveaux plus bas. (Reportage de Lisa Mattackal et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)