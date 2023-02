Présentation de données sur l'Omidubicel, GDA-201 de Gamida Cell lors des réunions tandem 2023 de l'ASTCT et du CIBMTR

Gamida Cell Ltd. a annoncé que deux présentations orales et une présentation par affiches mettant en avant les produits candidats expérimentaux de Gamida Cell, l'omidubicel et le GDA-201, ont été partagées lors des 2023 Tandem Meetings, Transplantation & Cellular Therapy (TCT) Meetings de l'American Society for Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT), et du Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR). Les réunions ont eu lieu du 15 au 19 février, virtuellement et en personne, à Orlando, en Floride.