Gamida Cell Ltd est une société biopharmaceutique israélienne en phase clinique. La société développe des thérapies cellulaires conçues pour guérir le cancer et des maladies hématologiques rares et graves. La société s'appuie sur sa technologie d'expansion cellulaire basée sur le nicotinamide (NAM) pour développer un portefeuille de produits destinés à pallier les limites des thérapies cellulaires. Les produits cliniques du pipeline de la société sont les suivants : NiCord, qui est évalué dans une étude de phase III chez des patients atteints de cancers du sang à haut risque ainsi que dans une étude de phase SS chez des patients atteints d'anémie aplasique sévère, ainsi que NAM-NK, une immunothérapie innée pour le traitement des tumeurs hématologiques et solides, qui est étudiée dans un essai de phase I parrainé par des investigateurs pour le traitement du lymphome non hodgkinien (LNH) et du myélome multiple (MM) récidivants ou réfractaires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale