Gaming Realms plc est une société de jeux basée au Royaume-Uni. La société est un développeur, un éditeur et un concédant de licences de jeux mobiles, qui constitue un portefeuille de contenus et de marques de jeux. Ses principales activités consistent à développer du contenu et à octroyer des licences à des clients de jeux en argent réel et de jeux sociaux en Europe et en Amérique du Nord. La société opère à travers deux segments : Les licences et l'édition sociale. Le segment Licences comprend l'octroi de licences de marques et de contenus à des partenaires en Europe et aux États-Unis. Son segment Social Publishing est engagé dans la fourniture de jeux freemium aux États-Unis. La société est le créateur de Slingo, de bingo, de machines à sous et d'autres jeux occasionnels. Elle exploite un serveur de jeux à distance (RGS), qui héberge et distribue son portefeuille de jeux. La société possède un portefeuille d'environ 57 jeux hébergés sur sa plateforme RGS. Ses filiales comprennent notamment Blastworks Limited, Alchemybet Limited, Blastworks Inc. et Backstage Technologies Inc.

