Gamma Communications cherche à remplacer le président Last

Gamma Communications PLC - Fournisseur de services de communication en nuage basé à Londres - Entame le processus de succession du président Richard Last, qui a occupé cette fonction avant l'introduction en bourse de la société en 2014 et approche des neuf ans de service. Engage une agence de recherche pour trouver un successeur. Le processus est mené par Henrietta Marsh, directrice indépendante. Il est prévu que Last se retire à la date la plus tardive entre l'assemblée générale annuelle du 17 mai et la date de nomination du nouveau président. Gamma Communications fera une nouvelle annonce en temps voulu.

Cours actuel de l'action : 1 105,20 pence, en baisse de 2,2 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 27 %.

