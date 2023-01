Gamma Communications prévoit des bénéfices conformes aux attentes

Gamma Communications PLC - fournisseur londonien de services de communication en nuage - déclare que les activités au Royaume-Uni ont continué à enregistrer de solides performances tout au long de 2022. Il note une demande saine pour l'élargissement du portefeuille UCaaS et les produits permettant l'utilisation de Microsoft Teams. "La force de notre performance financière a plus que compensé les pressions inflationnistes au Royaume-Uni, et les retards mineurs de l'industrie en matière d'approvisionnement en matériel dans le canal direct ont été activement gérés et résolus au cours de l'année", ajoute-t-il. Les liquidités s'élèvent à 92,2 millions de GBP au 31 décembre, contre 49,5 millions de GBP l'année précédente.

Le directeur général Andrew Belshaw déclare : "Notre personnel et nos partenaires ont fourni une autre série de résultats solides pour Gamma. La dynamique positive, impulsée par le Royaume-Uni, au cours du premier semestre s'est poursuivie tout au long de l'année, faisant plus que compenser les vents contraires de coûts créés par l'environnement inflationniste accru."

Pour l'avenir, la société s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit conforme aux attentes, dans la fourchette de 102,7 millions de GBP à 107,0 millions de GBP.

Cours actuel de l'action : 1 118,00 pence, en hausse de 3,7 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 30 %.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

