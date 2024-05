(Alliance News) - Gamma Communications PLC a déclaré mardi que le commerce de l'année civile à ce jour a été "fort", dans une mise à jour commerciale avant son assemblée générale annuelle aujourd'hui, tandis qu'il s'attend à une augmentation des bénéfices en 2024.

Le fournisseur de services de communication au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, basé à Berkshire, en Angleterre, a déclaré que les performances sous-jacentes étaient saines et soutenues par les récentes acquisitions.

Il a déclaré que Gamma Business et Gamma Enterprise ont connu un "démarrage solide", tandis que les acquisitions récentes fonctionnent conformément aux attentes et ont ajouté un certain nombre de produits "stratégiques clés" à son portefeuille.

Gamma Communications a déclaré que la croissance de l'activité européenne était actuellement inférieure à celle du Royaume-Uni, en raison d'un climat macroéconomique plus difficile et d'un léger impact négatif des taux de change.

Gamma Communications a déclaré que son bilan restait solide et que les activités commerciales sous-jacentes continuaient à générer des liquidités "importantes". Au 30 avril, la trésorerie nette s'élevait à 140,4 millions de livres sterling, contre 101,3 millions de livres sterling.

Gamma Communications s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements pour l'année 2024 se situe dans la fourchette des dernières prévisions du marché, soit entre 120,9 millions et 127,4 millions de livres sterling, et que le bénéfice ajusté par action entièrement dilué se situe entre 78,4 pence et 84,0 pence.

En 2023, l'Ebitda ajusté s'élèvera à 114,3 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice par action ajusté et entièrement dilué sera de 75,1 pence.

Les actions de Gamma Communications étaient en hausse de 1,5 % à 1 512 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

