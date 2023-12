Gammon India Limited est engagée dans la construction de bâtiments, le génie civil, la construction de projets de services publics et les activités de construction spécialisées. La société opère à travers trois segments : Construction et ingénierie, Exploration pétrolière et Développement immobilier. Ses activités comprennent l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, notamment dans les domaines du transport, de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité, de l'ingénierie environnementale, des projets de partenariat public-privé (PPP), de l'irrigation et des bâtiments ; la conception, la construction et l'exploitation, notamment le développement de routes à péage, d'autoroutes, de ponts, de projets de ports de vrac et de conteneurs et de projets d'énergie hydrothermique ; l'exploration et la production de pétrole et le développement immobilier. La société est également présente dans le secteur de l'énergie, où elle opère dans les domaines de l'énergie hydraulique, nucléaire et thermique. Ses projets comprennent le projet de la rivière Gomti à Lucknow et des projets de traitement et de distribution d'eau au Rajasthan.

Secteur Construction et ingénierie