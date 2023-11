Ganesha Ecosphere Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la vente de fibres discontinues et de filés de polyester. La société fabrique des fibres discontinues de polyester recyclées (RPSF) et des fils de polyester recyclés (RPSY) à partir de déchets de bouteilles de polyéthylène téréphtalate (PET) de pré et post-consommation. Les produits de la société ont des applications dans la fabrication de textiles (T-shirts, chauffe-corps), de textiles fonctionnels (tissu non tissé pour filtres à air, géotextiles, tapis, rembourrage de voitures) et de garnitures (pour oreillers, couettes, jouets). Les unités de fabrication de la société sont situées à Kanpur Dehat (Uttar Pradesh), Rudrapur (Uttarakhand), et Bilaspur, Rampur (Uttar Pradesh). La société a une capacité installée totale pour produire 1,08 600 tonnes par an (TPA) de RPSF et 7 200 TPA de RPSY en recyclant les déchets de PET. La société recycle les bouteilles en PET mises au rebut en fibres discontinues de polyester et en filés de polyester. La société exporte ses produits finis vers divers pays.

Secteur Textiles et Cuirs