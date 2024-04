Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de lithium (chlorure de lithium, fluorure de lithium, carbonate de lithium, hydroxyde de lithium, alliage de lithium et de magnésium, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit : - extraction et transformation de lithium (81,3%) - fabrication et vente de batteries Lithium (18,2%) ; - autres (0,5%). 77,8% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Produits chimiques de base