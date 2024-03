L'industrie chinoise du lithium bénéficierait d'une stabilisation des prix de ce métal, qui devrait connaître une tendance haussière à long terme, a déclaré le président de Ganfeng Lithium, l'un des principaux fournisseurs chinois de ce métal.

La demande en lithium des producteurs de batteries électriques, de stockage d'énergie et autres va continuer à croître dans le cadre d'une "tendance irréversible" de transition énergétique mondiale, a déclaré Li Liangbin, président de Ganfeng Lithium, à l'agence Reuters vendredi.

Certaines fluctuations sont inévitables au cours de la tendance haussière, a-t-il écrit en réponse aux questions de Reuters.

Les prix du lithium en Chine ont chuté au cours de l'année écoulée en raison de l'augmentation de l'offre et du ralentissement de la demande. Les prix au comptant du carbonate de lithium sur le premier marché mondial des véhicules électriques tournent autour de 100 000 yuans (14 000 dollars) la tonne, soit environ un sixième de leur pic de novembre 2022.

Cette chute a affecté les bénéfices des mineurs, menaçant de réduire la production mondiale.

"Si les prix du lithium peuvent se stabiliser entre 80 000 et 150 000 yuans, laissant aux entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle un certain bénéfice, cela pourrait être le meilleur environnement de développement pour l'ensemble de l'industrie", a déclaré M. Li, délégué de l'Assemblée nationale populaire lors de la réunion annuelle du Parlement à Pékin.

La Chine et les entreprises chinoises ont pris de nombreuses mesures pour stabiliser les prix, a déclaré M. Li, notamment le lancement d'une plateforme d'échange de contrats à terme sur le carbonate de lithium et les achats effectués par les entreprises dans le cadre de contrats à long terme afin de garantir la stabilité de l'offre et des prix.

La géopolitique crée des barrières à l'entrée et des risques d'échec des investissements pour les entreprises, a écrit M. Li, dont la société a investi massivement dans des ressources à l'étranger, notamment en Australie et en Argentine. Elle exporte vers l'Europe, le Japon et la Corée du Sud.

La filiale de Gangfeng au Mexique a dû reporter indéfiniment son objectif de commencer l'exploitation minière après que le gouvernement local a annulé neuf de ses concessions, a rapporté Reuters en novembre.

D'autre part, la géopolitique favorisera une plus grande coopération internationale, par exemple en permettant aux entreprises chinoises de s'associer à des entreprises locales pour mettre en place une production, a déclaré M. Li.

(1 $ = 7,1855 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Colleen Howe à Pékin ; Rédaction de Ryan Woo et William Mallard)