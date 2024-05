Les autorités chinoises de régulation des marchés prévoient de rencontrer les investisseurs européens cette semaine afin de raviver leur intérêt pour le deuxième plus grand marché boursier du monde, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes non identifiées familières avec le sujet.

Fang Xinghai, vice-président de la China Securities Regulatory Commission (CSRC), s'entretiendra avec des investisseurs à Paris mercredi et à Londres jeudi, lors de réunions où de hauts responsables de la People's Bank of China, de la National Financial Regulatory Administration et de la State Administration of Foreign Exchange devraient également prendre la parole, selon le rapport.

Des dirigeants de 15 entreprises chinoises cotées en bourse, dont China United Network Communications Ltd, CMOC Group Ltd et Ganfeng Lithium Group Co, participeront également à ces réunions, ajoute le rapport.

Les bourses de Shanghai et de Shenzhen accueillent les réunions, selon le rapport de Bloomberg. La bourse de Shenzhen n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que la bourse de Shanghai n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Cette initiative visant à renforcer l'intérêt pour le marché boursier du pays s'inscrit dans le cadre des mesures prises le mois dernier par la CSRC pour relever le niveau des offres publiques initiales (IPO), obliger les sociétés non qualifiées à se retirer de la cote et renforcer la surveillance du trading à haute fréquence, dans le but d'améliorer le marché boursier et de protéger les intérêts des investisseurs.

L'indice des valeurs vedettes du pays a rebondi après avoir atteint en février son niveau le plus bas depuis cinq ans.

(1 $ = 7,2315 yuans chinois renminbi)