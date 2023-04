Sigma Lithium commencera sa production "dans les jours qui viennent" après avoir reçu l'autorisation du Brésil

L'autorisation accordée à Sigma d'exploiter sa mine de lithium en roche dure Grota do Cirilo et son équipement de traitement a été confirmée par le Secrétariat d'État à l'environnement et au développement (SEMAD), l'organisme de réglementation environnementale de l'État brésilien de Minas Gerais.

La société basée à Vancouver devrait produire "dans les jours qui viennent" et expédier du lithium "dans les semaines qui viennent", a déclaré à Reuters Ana Cabral-Gardner, directrice générale de Sigma.

Des rumeurs ont circulé ces derniers mois selon lesquelles Tesla Inc. ou son rival chinois Ganfeng Lithium Group Co. pourraient faire une offre pour Sigma.

M. Cabral-Gardner a reconnu que plusieurs entreprises "attendaient une approche de Sigma", mais il a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé si Sigma faisait l'objet de discussions en vue d'un rachat.

"Je me concentre sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire la mise en production de cette entreprise", a déclaré M. Cabral-Gardner, qui est également l'associé gérant de A10 Investimentos, qui détient 45 % des actions de Sigma.

La production devrait augmenter lentement au cours des prochains mois et atteindre un taux de production annuel de 270 000 tonnes de concentré de spodumène d'ici juillet.

En 2021, Sigma a accepté de fournir au moins 60 000 tonnes à LG Energy Solution Ltd à partir de cette année. Le reste de la production devrait être vendu sur le marché au comptant à des clients qui traiteront probablement le métal en Chine, et Sigma est actuellement en train de "déterminer quel client recevra la première cargaison", a déclaré M. Cabral-Gardner.

La demande de lithium étant faible au Brésil, où l'on privilégie les biocarburants, M. Cabral-Gardner a déclaré que le projet de Sigma était "destiné à faciliter la transition énergétique dans l'hémisphère nord".

Sigma prévoit que la mine atteindra un flux de trésorerie disponible annuel de 455 millions de dollars au cours de sa première phase de production. Sept analystes recommandent d'acheter les actions de Sigma et estiment qu'elles devraient se négocier 69% plus haut que les niveaux actuels, selon les données de Refinitiv Eikon.