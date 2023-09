Ganga Papers India Limited a annoncé que Mme Kamlesh Kushwaha, membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India (Institut des secrétaires d'entreprise de l'Inde) ayant le numéro de matricule A70767, a été nommée secrétaire de l'entreprise et responsable de la conformité conformément aux dispositions de l'article 203 de la Companies Act 2013 (loi sur les sociétés) et des règles qui en découlent, ainsi que de la SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (règlement sur les obligations de cotation et les exigences de divulgation), avec effet à compter du 23 septembre 2023. Mme Kamlesh Kushwaha est membre associé de l'Institute of Company Secretaries of India et possède les qualifications et compétences requises.

Elle est également diplômée en commerce.