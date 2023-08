Gannett Co Inc, le plus grand éditeur de journaux des États-Unis, fait l'objet d'une action en justice selon laquelle ses efforts pour diversifier les salles de rédaction ont donné lieu à une discrimination à l'encontre des travailleurs blancs.

La proposition d'action collective a été déposée vendredi devant un tribunal fédéral de Virginie par cinq employés et anciens employés de Gannett qui affirment avoir été licenciés ou écartés des promotions pour laisser la place à des femmes et à des minorités moins qualifiées.

Les plaignants affirment que ces décisions ont été motivées par une politique annoncée en 2020, en vertu de laquelle Gannett vise à ce que ses salles de rédaction reflètent la démographie des communautés qu'elles couvrent d'ici 2025.

Gannett a également lié les primes et les promotions des cadres à la réalisation des objectifs définis dans la politique, selon l'action en justice.

"Gannett a mis en œuvre sa politique de discrimination raciale inversée avec une indifférence insensible à l'égard des lois sur les droits civils ou du bien-être des travailleurs, et des futurs travailleurs, dont la vie serait bouleversée par cette politique", affirment les plaignants dans l'action en justice.

La société Gannett, basée en Virginie, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi.

Cette action en justice intervient dans un contexte où les politiques de diversité des entreprises, de plus en plus répandues, suscitent de plus en plus de réactions négatives. Contrairement à d'autres affaires en cours portées par des groupes conservateurs, les plaintes contre Gannett ont été déposées directement par les employés de l'entreprise.

Starbucks Corp, Target Corp et Progressive Insurance figurent parmi les entreprises qui ont fait l'objet d'actions en justice de la part d'actionnaires contestant les programmes de diversité. Un groupe fondé par d'anciens fonctionnaires de l'administration Trump a déposé plus d'une douzaine de plaintes auprès d'une agence fédérale de lutte contre les préjugés, accusant les grandes entreprises de discriminer les travailleurs blancs et masculins.

De nombreux experts s'attendent à une recrudescence de ces contestations à la suite d'un arrêt rendu en juin par la Cour suprême des États-Unis, qui a invalidé les politiques d'admission à l'université fondées sur la race.

L'action intentée contre Gannett note que la Cour suprême a déclaré dans sa décision que "l'élimination de la discrimination raciale signifie l'élimination de toute discrimination raciale".

Le plaignant, Steven Bradley, affirme avoir été licencié d'un poste de direction au journal Democrat and Chronicle de Rochester, dans l'État de New York, puis avoir été écarté d'un autre poste chez Gannett parce qu'il est blanc.

En avril, M. Bradley a intenté une action similaire contre Gannett devant le tribunal de l'État de New York. L'état d'avancement de cette affaire n'était pas clair.

Un autre plaignant, Logan Barry, affirme qu'il était en lice pour une promotion à un poste de direction au Progress-Index de Petersburg, en Virginie. Après l'acquisition du journal par Gannett en 2019, le poste a été attribué à une femme noire moins qualifiée, selon l'action en justice.

Les plaignants accusent Gannett d'avoir violé une loi fédérale interdisant la discrimination raciale dans les contrats. Ils cherchent à obliger Gannett à supprimer la politique de 2020, ainsi qu'à obtenir les salaires et avantages perdus et d'autres dommages-intérêts. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York. Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Daniel Wallis)